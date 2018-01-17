Евросоюз сократит "черный список" офшоров

Евросоюз исключит сразу восемь стран из "черного списка" офшоров. На данный момент в этот перечень входят 17 государств: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и ОАЭ, сообщает Reuters.



Согласно документам, находящимся в распоряжении журналистов, список могут покинуть Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис. Перечисленные страны согласились изменить свою налоговую политику.



В черном списке останется Бахрейн, хотя рассматривалась возможность и его исключения из перечня. 16 января сокращение списка офшоров будет обсуждаться на уровне послов Евросоюза. Затем оно будет вынесено на рассмотрение министров финансов стран-членов ЕС. Это произойдет на следующей неделе.

