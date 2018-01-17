Coca-Cola отказалась от слишком сладкой Coca-Cola

Старший директор центра общественной политики по Европе, Ближнему Востоку и Африке холдинга Coca-Cola Ветер Вермюлен рассказал, что по итогам 2017 года компания значительно снизила содержание сахара в своих напитках по всему миру. Речь, в частности, идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще около 500 напитков.



«Например, в 2017 году мы произвели определенные изменения в составе 500 напитков по всему миру, в частности снизили содержание сахара в Sprite, Schweppes, Fanta», — отметил Вермюлен, добавив, что в некоторых напитках содержание сахара было снижено на 30-80 процентов.



Он также сообщил, что поводом для изменения рецептов популярных газированных напитков стали требования потребителей, которые хотят потреблять меньше вредных веществ.

