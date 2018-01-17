В Украине сейчас есть около 500 тыс. доз вакцин от кори – Супрун

В настоящее время в Украине есть около 500 тыс. доз вакцин от кори, в апреле ожидается поставка еще 1 млн доз, закупленной ЮНИСЕФ вакцины, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. "В апреле мы ожидаем поставку еще 1 млн доз, они уже оплачены. Каждую неделю мы перераспределяем вакцины по регионам. Если вакцины нет в вашей поликлинике, перезвоните в областной департамент здравоохранения, чтобы мы могли перераспределить вам вакцины", - сказала она на брифинге в Киеве во вторник.



У.Супрун отметила, что упаковки вакцины маркированы индикаторами, которые изменяют свой цвет в случае нарушения температурного режима при транспортировке, и родители, которые приведут своих детей на вакцинацию, могут проверить эти индикаторы.



Вместе с тем, У.Супрун подчеркнула, что выписка поддельных справок о вакцинации является уголовно наказуемым преступлением, которое карается лишением свободы на срок до восьми лет.



"Есть проблема – это поддельные справки о вакцинации. Это нарушение врачебной этики и криминальная ответственность. Не покупайте поддельные справки", - сказала она.



Как сообщалось, в Украине за 2017 год корью заболели 4782 человека. Противопоказания к вакцинации от кори имеют менее 1% детей.



Ранее Минздрав сообщал, что в Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001-м, 2006-м и 2012 гг. В частности, в 2012 году корью заболело около 13 тыс. чел.

