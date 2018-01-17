Порошенко подписал закон об установке газовых счетчиков

Президент Петр Порошенко подписал закон о порядке установки счетчиков потребителям природного газа. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



"Президент Петр Порошенко подписал Закон О внесении изменений в Закон Украины Об обеспечении коммерческого учета природного газа о порядке установки счетчиков потребителям природного газа, который был принят Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 года", - сказано в сообщении.



Как отмечается, закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросы установления его средств, в частности в многоквартирных домах.



Также подчеркивается, что реализация положений документа повысит уровень защиты прав потребителей природного газа.

