Посол США назвала главный шаг для реинтеграции Донецка и Луганска

Посол США в Украине Мари Йованович назвала возобновление социальных выплат жителям неподконтрольных территорий "важнейшим аспектом" реинтеграции Донбасса, закон о которой сегодня рассматривает Верховная Рада.



Об этом она заявила в интервью "РБК-Украина".



На вопрос, действительно ли США считает, что Украина должна возобновить социальные выплаты гражданам, которые находятся на оккупированных территориях, в полном объеме, она ометила:



"Да. Мы так считаем. Люди оказались по разные стороны линии соприкосновения из-за превратности судьбы. Представьте себе, есть люди которые находятся буквально рядом с линией с той или другой стороны. Почему люди на одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины, как и остальные", - заявила Йованович.



По ее мнению есть немалый международный опыт решения вопросов со случаями мошенничества, нецелевого использования денег.



"Социальная помощь важна для конкретных граждан и конкретных семей, можно посмотреть на это и с более широкой, национальной точки зрения. Ведь именно таким способом украинское правительство может продемонстрировать, что оно считает украинскими гражданами всех людей, в том числе и тех, которые по воле случая оказались не с той стороны контактной линии, и будет делать все, чтобы обеспечить их поддержку", -сказала она



Такой подход может оказаться важным и сейчас и в будущем.



"И это важно в будущем для перспектив реинтеграции этих районов. Борьба за умы и сердца - это один из важнейших аспектов того, что происходит на востоке сейчас", - считает Йованович.



Отметим, что в законе о реинтеграции, который лоббируют власти, этот вопрос не затрагивается вообще. Напротив, Украина отказывается брать на себя любые обязательства по обеспечению жителей неподконтрольных территорий.

