Экс-советник главы СБУ призвал к этническим чисткам

Один из видных деятелей партии "Свобода" и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин опубликовал перечень "оперативно-тактических задач украинского национализма на 2018 год".



Об этом говорится в его блоге на портале ZiK.



По его словам, эпоха доминирования Запада кончается, и Украине нет смысла "становиться в очередь за билетом пассажира третьего класса на теплоход "Титаник", который уже встретился с айсбергом".



Кроме того, Михальчишин заявил, что сегодня в Украине под внешним управлением Запада проходит уничтожение остатков суверенитета и социального государства. По его мнению, это является угрозой национальной государственности, равнозначной российской.



При этом националист призвал коллег готовиться дать отпор "польской весне" во Львове и "венгерской весне" в Ужгороде.



Что же касается внутренней политики, то здесь прозвучал ряд крайне радикальных заявлений. Так, Михальчишин вместо люстрации призвал проводить "этические чистки", а также "тотальное уничтожение".



"Декларировать везде и на всех углах, что этические чистки, а не бумажные люстрации, являются оптимальным инструментом будущего очищения органов власти и управления", - говорит автор "тезисов".



Он также призвал "перестать притворно стыдиться этноцентризма, пассионарности, нетолерантности, неполиткорректности, склонности к структурированному насилию".



Одной из важнейших электоральных задач он назвал "индоктринацию 16-летних" и "гальванизацию поколения 80-х".



Всего в блоге Михальчишина 20 основных тезисов.

