Запрета на реализацию молока населением быть не может - Гройсман

Никто не будет вводить запрет на продажу молока населением, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.



"Я хочу предупредить: не дай Бог кто-то кому-либо что-либо запретит. Путь люди выращивают скот, реализуют молоко и пусть никто не мешает им в Украине это делать. Никаких запретов", - сказал он на заседании Кабинета министров в среду.



Как сообщалось, Минагропрод отсрочил до июля 2018 года введение нового ГОСТ 3662:2015 "Молоко-сырье коровье. Технические условия", который направлен на повышение требований к качеству молока и разрешения на использование молока второго сорта только в определенных целях.



В январе 2018 года Минагропрод обнародует на своем сайте приказ для обсуждения с общественностью с новыми требованиями к качеству молока и периодами их вступления в силу.



Проектом приказа будет предусмотрено, что использование молока второго класса для производства пищевых продуктов после двухлетнего переходного периода будет ограничено, однако разрешено в производстве непищевых продуктов, например, кормов для животных или казеина. Таким образом, закупка молока у хозяйств населения будет продолжена.

