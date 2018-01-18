Спикером парламента Каталонии избран сторонник независимости

Новым председателем парламента Каталонии избран депутат от Левой республиканской партии Роже Туррен, сообщает в среду газета El Mundo.



За кандидатуру Р.Туррена проголосовали 65 депутатов, за его соперника Хосе Марию Эспехо-Сааведра из происпанской партии "Граждане" голосовали 56 человек.



В голосовании принимали участие каталонские политики, которые сейчас находятся под стражей. Они делегировали свои голоса находящимся на заседании депутатам.



Предыдущий состав парламента Каталонии был распущен 27 октября 2017 года после неудачной попытки отделения Каталонии от Испании. Досрочные выборы в парламент прошли 21 декабря, на них большинство мест в парламенте получили партии, выступающие за независимость региона от Испании.



Экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель в ноябре была помещена под стражу по решению Верховного суда Испании с правом освобождения под залог в 150 тыс. евро. Спикер обвинялась в том, что сыграла существенную роль в провозглашении независимости Каталонии. Менее чем через сутки после ареста она покинула тюрьму. К.Форкадель заявила, что не намерена снова становиться спикером парламента Каталонии.

