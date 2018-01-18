РФ готовит ответ Литве на "список Магнитского"

РФ готовит ответ Литве на "список Магнитского"

Россия ответит Литве на опубликованный так называемый список Магнитского, называя эти действия со стороны Вилбнюса "откровенно русофобскими". Об этом заявили в среду, 17 января, в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве обещают исходить "из принципа взаимности".

"Откровенно русофобские действия литовских законодателей и властей уже давно не удивляют. Литва, как известно, определила себе наиболее неприличное место в развязанной на Западе антироссийской истерии", - сообщили в ведомстве.

По мнению Москвы, Вильнюс давно показал свою враждебность по отношению к России.

"Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня более чем достаточно", - сообщили в МИД РФ.

Напомним, Департамент миграции Литвы в понедельник, 15 января, обнародовал список из 49-ти россиян, которым из-за нарушения прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву.