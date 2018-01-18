В посольстве США заявили, что Вашингтон не намерен вмешиваться в президентские выборы в РФ

США считают выборы российского президента внутренним делом РФ и не намерены вмешиваться в этот процесс. Об этом заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри заявил в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва".



Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что в преддверии выборов главы государства "из Вашингтона уже поименно называют "правильных" кандидатов в президенты России либо предлагают бойкот самих выборов".



"Посол Хантсман недавно был в Вашингтоне, встречался там с очень многими конгрессменами и сенаторами... Он упомянул, что есть выборы и в Российской Федерации, и в Соединенных Штатах в этом году, и он очень прямо сказал о том, что не может быть вмешательства ни в России, ни в США, это было бы очень вредно для наших двусторонних отношений. Я могу еще раз уверить, что нет никакого вмешательства со стороны США в российские выборы. Это ваше дело", - сказал Годфри, комментируя слова Климова.



Годфри выразил надежду, что выборный процесс в России будет открытым.



Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. В полночь 12 января завершился период выдвижения кандидатов. Два кандидата, выдвинутые парламентскими партиями (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ), которым не надо было собирать подписи, уже зарегистрированы. Сбор подписей граждан ведут два самовыдвиженца (Владимир Путин и костромской депутат Владимир Михайлов) и кандидаты 13 непарламентских партий. Документы выдвиженцев еще четырех партий рассматриваются Центризбиркомом.

