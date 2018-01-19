В пятницу и в субботу в Украине продолжатся снегопады

В ближайшие сутки, 19 января, в Украине ожидается погода с осадками, ее будет определять поле пониженного давления и атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. По всей Украине ожидается снег, мокрый снег, ночью в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской областях и на Закарпатье местами сильный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, в западной части юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях, местами в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 3-8° мороза, в южных областях 0-5° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла; в Карпатах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.



В Киеве в пятницу также ожидается снегопад. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,8 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая ночью – на отметке 23,0 градусов мороза в 1942 году.



В субботу, 20 января, в южных, днем и в восточных, большинстве центральных областей Украины ожидается снег, мокрый снег, днем с дождем, местами гололед. На остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на юге ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Карпатах в течение суток 3-9° мороза.



В Киеве – без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

