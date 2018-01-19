Южнокорейские спортсмены возмутились планами выступить вместе с Северной Кореей

Женская сборная Южной Кореи по хоккею возмутилась перспективой играть в одной команде с северокорейскими спортсменками на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает Reuters.



Девушки узнали о решении властей сразу после возвращения из США, где тренировались последние три недели. Спортсменки обеспокоены, что кому-то из них придется покинуть команду, чтобы освободить место для северокорейских коллег, а также что придется играть с незнакомыми людьми.



Главный тренер южнокорейской сборной Сара Мюррей заявила, что игроки очень нервничают. «На Олимпиаду может поехать только 23 человека, они думают, что спортсменки из Северной Кореи заберут их места», — сообщила она.



Решение возмутило и простых граждан. На сайте президента Южной Кореи появились петиции против объединения сборных и выхода спортсменов двух стран под единым флагом. Уже опубликовано более сотни прошений, одно из них набрало 17 тысяч подписей.



«Не могу не думать о том, что правительство использует свою власть для того, чтобы извлечь из Олимпиады политическую выгоду. Забирать места у южнокорейских спортсменов, которые положили столько сил на подготовку, ради КНДР совершенно несправедливо», — говорится в комментариях к петиции.

