Гройсман рассказал о судьбе авто с "еврономерами"

В Украине процесс растаможки автомобилей с номерами иностранной регистрации должны проходить по правилам. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Новому времени. "Я считаю, что все должны быть в равных условиях. Знаю, что много добропорядочных людей ездят этим транспортом (с еврорегистрацией).



Но на нем также сегодня совершают преступления, наезды, убийства. И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", — сказал Гройсман.



Глава правительства рассказал, что уже подан законопроект, который предусматривает более жестокое наказание за грубое нарушение правил дорожного движения.



"И там написано о регистрации таких автомобилей, чтобы мы четко понимали, кто на них ездит. Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации", - отметил премьер.

