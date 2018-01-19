Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" (логотип "112 Украина") за нарушение Правил ведения вещания 26 ноября 2017 года в День памяти жертв голодоморов.



"Голосование членов Национального совета за объявление предупреждения было единодушным", - написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" член Нацсовета Сергей Костинский.



Ранее мониторинг Нацсовета установил, что "112 Украина" несвоевременно распространил информацию о дне памяти.



Как сообщалось, 7 декабря 2017г Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина".

