Ferrari к 2020 году выпустит внедорожник Fuv

На Североамериканском международном салоне (NAIAS) в Детройте кампания Ferrari объявила, что к концу 2019 - началу 2020 планирует выпустить внедорожник и электрический суперкар.



Внедорожник будет называться Fuv (по аналогии с SUV) и станет "самым быстрым внедорожником на рынке", пообещал Серджо Маркионне, главный управляющий концерна Fiat Chrysler Automobiles, в который входит Ferrari. Он отметил, что внедорожник Ferrari не будет похожа ни на один из существующих автомобилей этого сегмента.



Кроме того, итальянская марка готова и к производству экологически чистых суперкаров на электробатареях. "Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это - обязательство", - заявил Маркионне.



По его словам, в новом индустриальном плане компании, который будет представлен в марте, предусмотрены машины на гибридном двигателе, сообщает ТАСС. "Начав с этого, прийти к электрическому автомобилю будет легче", - отметил топ-менеджер. По его мнению, половина машин, производимых в мире к 2025 году, будут работать на электрическом или гибридном двигателе.







