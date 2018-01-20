Йогурт повышает риск развития кариеса у детей

Если ребенок регулярно чистит зубы, это лишь отчасти способно защитить его зубы от негативного эффекта сладостей. Как передает The Daily Mail, дети младше пяти лет, которые употребляют сладости, в два раза чаще сталкиваются с кариесом, несмотря на соблюдение правил гигиены.



На самом деле, даже йогурт, потребляемый между основными приемами пищи, повышают риск кариеса, предупреждает Университет Эдинбурга. Получается, йогурт стоит в одной линии со сладкой газировкой, конфетами, шоколадом. Следовательно, его потребление стоит контролировать. Речь, в первую очередь, идет о перекусах. Поэтому лучше давать детям сладкие продукты во время основного приема пищи.



Эксперты проанализировали данные (состояние зубов, рацион и гигиену полости рта) 3832 детей в возрасте 2-5 лет. Оказалось, дети, чистившие зубы реже раза в день или вообще пропускавшие чистку зубов в возрасте двух лет, в два раза чаще имели кариес в пять лет. Причем, риск кариеса был повышен и в том случае, когда родители плохо контролировали рацион детей. В целом же для перекусов стоит выбирать фрукты - они снижали риск кариеса.

