Психозы недели. Донбасс, дурдом и «муха-сцыкотуха»

Сначала было слово. И это слово было... «агрессор». Мы его записали в принятый со второй попытки закон о деоккупации/реинтеграции Донбасса и на этом... остановились. Сначала думали разорвать с агрессором дипломатические отношения. Но прилетела «муха-сцыкотуха» и отговорила. Теперь у нас все очень запутанно. «Эй, Россия, ты агрессор! – И что теперь? – Да ничего... Уже и сказать нельзя...»



Раз агрессор установлен в законодательном порядке, то, думаю, пора определиться в стратегическом вопросе: мы его этим нашим законом на войну вызывать будем или это просто “а поговорить?”. Причем, поскольку закон наш внутренний и не распространяется на международное правовое поле, в отличие от всяких там резолюций ООН, конвенций, международных соглашений и т.п., выглядит происходящее как разговор самих с собой. Депутаты сами у себя спрашивают: надо ли нам разрывать с агрессором дипломатические отношения? И сами себе отвечают: ни в коем случае.



Более того, когда агрессор со своей стороны намекнул на разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанного еще Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным в 1998 году (14 января об этом заговорили в Госдуме), мы очень возмутились. Безобразие какое: мало того, что агрессор, так еще и дружить не хочет.



Правда, и у нас некоторые депутаты-недоумки от оппозиции тоже призывали разорвать государственный договор о дружбе с РФ. Но наимудрейшая из мудрых вице-спикер Ирина Геращенко на брифинге в Верховной Раде пояснила им, что если Украина разорвет этот Договор, то тем самым откажется от Крыма и Донбасса.



Каким образом откажется? Ну, это сложная юридическая казуистика. Видите ли, в Договоре прописано: уважать границы друг друга. Если мы его разорвем, значит, позволим не уважать наши границы.



Глубокая мысль. Мне, тупице, одно не совсем понятно: как этот аргумент корреспондируется с нормами закона о деоккупации Донбасса? Оккупация – она же как бы подразумевает нарушение наших границ “дружественной стороной агрессора”?



К тому же мы не просто обозвали Россию агрессором, она же еще и оккупант. Среди 673 поправок к закону многие касались даже установления конкретной даты оккупации части нашей территории. И ответственности оккупационной власти за выплату пенсий на оккупированной территории нашим оккупированным гражданам. Или не нашим? Здесь мы уже запутались, чьи они граждане.



Это же как виртуозно надо было выиграть Стокгольмский арбитраж, чтобы получить решение, обязывающее Украину возобновить закупки газа у России. Причем прямо в разгар обсуждения в парламенте закона о признании ее оккупантом-агрессором. А не выполнять решение арбитража нельзя – “муха-сцыкотуха” не велит. Последствия могут быть разные...

Наши духовные и финансовые наставники в лице МВФ и Мирового банка, а также посла США уже без всяких дипломатических реверансов тычут нас мордочкой в кредиты и прямо диктуют, что делать. Ну, чисто как санитары дурдома с пациентами – просто, без заигрываний. Если не проглотишь волшебную таблеточку, то есть не проголосуешь закончик об Антикоррупционном суде, не дадим ням-ням

И тут, в самый неподходящий момент, когда парламент был, можно сказать, почти на пике законодательного блаженства, голосуя за деоккупацию/реинтеграцию Донбасса без упоминания Минских соглашений (о, как это смело!), прилетела “муха-сцыкотуха”. И властным голосом Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Мари Йованович заявила через издание «РБК-Украина», что в законопроекте о реинтеграции Донбасса должны быть "пути к реализации Минских соглашений".Да еще и добавила, что мы должны платить жителям Донбасса пенсии: "Люди оказались по разные стороны линии соприкосновения из-за превратности судьбы. Представьте себе, есть люди, которые находятся буквально рядом с линией с той или другой стороны. Почему люди на одной из сторон должны потерять пенсии, другие социальные выплаты? Ведь они являются такими же гражданами Украины, как и остальные”.Это же надо, как некстати высказалась тетя! А мы-то уже, как выше сказано, обязали агрессора платить пенсии нашим гражданам в оккупации в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который ни в коем случае нельзя разрывать, как и двусторонние дипломатические отношения. И пусть только агрессор попробует не выполнить наш закон. Мы его привлечем к ответственности за невыполнение. По суду.У нас и суд для этого есть подходящий – Краматорский районный. Чем знаменит? Ну как, это тот самый суд, который признал виновным некого Кашкина и конфисковал $1,5 млрд. денег Януковича. Которые, как оказалось, вовсе не Януковича, а Курченко, тот передал их Онищенко (беглому олигарху), а выводила $1,5 млрд. в оффшоры исчезнувшая почти год назад Валерия Гонтарева, все еще не уволенная с поста главы НБУ. И все это нам рассказала «Аль-Каида». Тьфу, «Аль-Джазира». Со ссылкой... на судебное решение Краматорского районного суда.Вы уже чувствуете, как закручивается спираль сюжета? Ни в одном триллере такого не выдумают! И попробуй после этого разобраться, что можно и чего нельзя! И как себя правильно вести, чтобы не назвали агентом ФСБ.Впрочем, после последнего скандала с гнусной фальшивкой от телеканала “Рустави” (не буду углубляться, надеюсь, вы поняли, о чем я) уже неясно: в нашей лавке хоть один НЕагент ФСБ еще остался? Вопрос непраздный. Потому как, если исходить из библейского “По плодам их узнаете их”, так у нас все – “тук-тук, откройте, я от агрессора”.Взять, к примеру, ситуацию с газом. Это же как виртуозно надо было выиграть Стокгольмский арбитраж, чтобы получить решение, обязывающее Украину возобновить закупки газа у России. Причем прямо в разгар обсуждения в парламенте закона о признании ее оккупантом-агрессором. А не выполнять решение арбитража нельзя – “муха-сцыкотуха” не велит. Последствия могут быть разные...Так что "Нефтегаз Украины" в этом году закупит у России от 4 до 5 млрд. куб. м газа наряду с импортом из Европы, о чем он весело заявил на днях. Причем население успокаивают, мол, повышения цен на газ не бойтесь, ибо “цены на российский газ будут на уровне немецкого рынка" вполне себе привлекательные. И все это таким бодрым тоном, никакого тебе “с глубоким прискорбием сообщаем”. Как будто в лотерею выиграли...Ну, ладно, с агрессором мы не воюем, мы с ним торгуем. И объем торговли, несмотря на обоюдные санкции, действительно возрастает. ОРДЛО мы признаем оккупированной территорией и хотим вернуть (на словах), поэтому организовали для живущих там наших граждан тотальную товарную блокаду, сложнейшую систему пересечения “границы” и невыплату пенсий. Правда, по новому закону торговать с оккупированной территорией можно. Хотя и не нужно.Непонятно, что делать с реализацией Минских соглашений. Мы эти соглашения в законе нарочито не упоминаем, потому как выполнять не хотим. Но на переговоры в Минск летаем, несмотря на нелетную погоду и мокрый снег с дождем. И денонсировать боимся, чтобы не огрести от бабушки Меркель с дедушкой Трампом. Короче говоря, и хочется, и колется. Вот что проклятая “муха-сцыкотуха” с нами сделала. В какой “глухой кут” она загнала нашу политическую стратегию. Раз о Минске заговорили, то как же не упомянуть, в каком безвыходном положении находятся там бедные украинские переговорщики! Они, оказывается, спят вповалку на полу в посольстве. Включая экс-президента и экс-премьера. О чем сообщил посол Украины Роман Безсмертный в эфире одного из украинских телеканалов.“Меня поразил волонтерский принцип украинской дипломатии. Это значит, что ты работаешь, но не имеешь документов, необходимых для обеспечения этого процесса. Ты не имеешь ни четких инструкций, как ты должен действовать, ни элементарных условий для обеспечения того, чтобы ты мог бы аргументировать… Вы просто не представляете, какое унижение испытывает там премьер-министр Марчук (1995 г. – ред.), президент Кучма (1994-2005 гг. – ред.)... Я не знаю, как сейчас, но иногда случались ситуации такие, что люди в посольстве там спали вповалку по 12 человек на полу. Дипломаты! Представители Украины!”, – рассказал Безсмертный.Не поверите, читал – чуть не плакал. Руки сами тянулись к карману. Нет, не за деньгами. За телефоном. Хотел отправить эсэмэску в посольство, что в Минске полно недорогих отелей, где за 30 баксов можно переночевать в более чем комфортных условиях. Даже за 10 баксов можно. В студенческом общежитии. С ремонтом и кроватями. Зачем на полу?! У наших дипломатов 10 долларов, что ли, нету? Спасибо, землянку не вырыли перед резиденцией Лукашенко.Вообще, я чем больше читаю всякого бреда, исторгаемого нашими официальными лицами, тем больше начинаю беспокоиться о судьбе родины. В здоровых ли она руках? Не оказалась ли “муха-сцыкотуха” опасной мухой-цеце, несущей нам корь, дифтерию и тотальную “шизиловку”?То-то наши духовные и финансовые наставники в лице МВФ и Мирового банка, а также посла США уже без всяких дипломатических реверансов тычут нас мордочкой в кредиты и прямо диктуют, что делать. Ну, чисто как санитары дурдома с пациентами – просто, без заигрываний. Если не проглотишь волшебную таблеточку, то есть не проголосуешь закончик об Антикоррупционном суде, не дадим ням-ням. Ни кредитов МВФ, ни финансовых гарантий Мирового банка на $800 млн. Ни-че-го! Дефолт и крах экономики! А будете себя хорошо вести, так и “воды в бассейн нальют”.И как в такой ситуации поступить великой аграрной державе, которая исчерпала квоту на поставки зерна в ЕС за три первых дня нового года? А нам ведь еще долги платить в этом году. И долгов тех – видимо-невидимо. Не платить, говорите? Нельзя. Почему? Потому что “муха-сцыкотуха” кружит над головами нашей элиты: “Эй, дятлы политические, кто в индивидуальном порядке интегрировался в Европу? Вот арестуют твою собственность там и как будешь жить – без яхты на Лазурном побережье? Небось, жаба-то задушит?”. Так что мы сейчас завершим законодательное оформление агрессора оккупантом, подпишем закон и перейдем к следующим упражнениям – на отжимание перед Западом.