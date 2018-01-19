Венгрия подтвердила, что не будет способствовать проведению саммита НАТО-Украина

Венгрия вновь заявила, что не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны из-за ситуации с принятым в Украине законом об образовании.



Об этом сообщает Радио Свобода.



После встречи с председателем Общества венгерской культуры в Закарпатье и народным депутатом Верховной Рады Василием Брензовичем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция Венгрии не изменилась. Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока в Украине нарушаются европейские и международные права.



Венгерский министр отметил, что официальный Будапешт рассматривает образовательный закон Украины как направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Венгрией и Украиной.



Сийярто добавил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.



Напомним, что в Венгрии заявили, что Украина планирует внести изменения в свое законодательство, что приведет к новым ограничениям прав национальных меньшинств.

