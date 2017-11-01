"Укрзализныця" восстановила функцию онлайн возврата билетов

ПАО "Укрзализныця" восстановила возможность пользоваться услугой возврата электронных билетов через интернет, сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО Евгений Кравцов.



"Приостановка этой функции - это был временный вынужденный шаг, которым мы защитили наших клиентов от искусственного дефицита и спекуляций с билетами в период новогодних и рождественских праздников. Такие действия - это оперативные и точечные меры реагирования. Наша цель - сделать онлайн-сервисы функциональными, а путешествия - доступными и комфортными",- написал он на своей странице в сети Facebook.



Для этого, как отметил Е.Кравцов, "Укрзализныця" расширяет возможности онлайн-системы продажи билетов, назначает новые и дополнительные поезда.



По данным ПАО, во время зимних праздников (22.12.2017-11.01.2018) поездами путешествовали 2,4 млн пассажиров.

