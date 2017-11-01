"Укрзализныця" восстановила функцию онлайн возврата билетов

"Укрзализныця" восстановила функцию онлайн возврата билетов

ПАО "Укрзализныця" восстановила возможность пользоваться услугой возврата электронных билетов через интернет, сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО Евгений Кравцов.

"Приостановка этой функции - это был временный вынужденный шаг, которым мы защитили наших клиентов от искусственного дефицита и спекуляций с билетами в период новогодних и рождественских праздников. Такие действия - это оперативные и точечные меры реагирования. Наша цель - сделать онлайн-сервисы функциональными, а путешествия - доступными и комфортными",- написал он на своей странице в сети Facebook.

Для этого, как отметил Е.Кравцов, "Укрзализныця" расширяет возможности онлайн-системы продажи билетов, назначает новые и дополнительные поезда.

По данным ПАО, во время зимних праздников (22.12.2017-11.01.2018) поездами путешествовали 2,4 млн пассажиров.