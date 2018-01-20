«Заморозка» статус-кво в Донбассе, но для всех

Ну, вот прошли сутки после принятия Верховной Радой Украины закона о так называемой реинтеграции Донбасса, а ничего страшного не случилось. Кроме словесной бури с разных сторон, но с одинаковым результатом – всем пофиг и общее облегчение на время оттого, что конфликт в Донбассе «заморожен». Воцарился эдакий геополитический неотроцкизм, подкорректированный современными реалиями: ни войны, ни мира, но и армии не распускать. На всякий случай. А там, в будущем, как Бог даст: либо разморозим и повоюем, либо навсегда мирно закрепим сложившийся сегодня статус-кво...



Конечно, принятие такого важного закона вызвало словесную реакцию у всех, кто так или иначе причастен к описываемым событиям. В первую очередь, в Украине и России, которые ломают копья вокруг самопровозглашенных ДНР и ЛНР на территории Донбасса, являющегося де-юре, но, увы, не де-факто украинской территорией. А есть же еще и Запад, и ДНР с ЛНР, где, собственно, кроваво и «топчется» война.



Итак, последствия. Украина. Закон о реинтеграции его противники сразу назвали «законом о войне». На том основании, что он фактически убрал из политического глоссария понятие «Минские соглашения-2» («Минск-2») – единственный на сегодня легальный механизм переговоров о мире. Украинские власти в этом плане действительно пошли ва-банк, понимая, что окончательное выполнение «Минска-2» – это их политическая смерть. После «Минска-2» Украина уже никогда не была бы такой, как сейчас, а переформатировалась на новых конституционно-государственных принципах и начала бы путь к превращению в федерализированное, а не жестко централизованное, как в Киев говорят, «соборное» государство. И компромисс, как показала практика последних почти четырех лет, здесь невозможен: Киев не хочет и слышать о любой форме федерализации, понимая, что это конец его полной власти, а Донецк и Луганск не желают признавать себя частью Украины на прежних условиях и соблазняют новым статусом и все остальные регионы страны.



В этих условиях Украина и пошла ва-банк для «заморозки» конфликта. Отныне вернуть объявленные «оккупированными Россией» ДНР и ЛНР Киев сможет только силой. Собственной. Другая возможность же возврата ДНР с ЛНР в Украину – это отказ от них России. Под давлением ли Запада Москва пойдет на это, или Россия, как того страстно желают патриоты в Киеве, распадется под грузом своих проблем, и ей станет не до Донбасса – это не важно. Но Донецк с Луганском Киев может взять либо силой, либо в силу неблагоприятных для «ваты» и «сепаров» обстоятельств и развала ДНР с ЛНР из-за собственной нищеты, ведущей к несостоятельности и распаду. Такое может произойти в одном случае, если, повторяю, Россия не сможет держать на плаву самопровозглашенные республики. Увы и ах, но сегодня кажется, что даже «Джавелины» не помогут Киеву...



Здравый смысл гласит: отказ России от возможности давить на Украину с помощью ДНР и ЛНР – это однозначное усиление на своих юго-западных границах, в «подбрюшьи» крайне недружественного, даже русофобского государства, в которое Запад однозначно превратит Украину. Этот процесс и идет сейчас, но Москва достаточно легко его «купирует», имея такие «занозы» в теле Украины

Вот поэтому коллективный Запад в лице Европы и США, с одной стороны, ждет, что из Украины получится. С другой – подкармливает режим, чтобы не получилось что-то уж совсем несусветное и антизападное. И именно Запад все еще может переиграть и с законом о реинтеграции, заставив Киев, например, вернуть в него упоминания о «Минске-2», признанном даже на уровне ООН, и о «нормандской четверке» как механизме переговоров

Параллельно киевский режим, изнутри раздираемый противоречиями, взял как бы паузу для решения своих внутренних проблем. Чисто внешне кажется, что внутри режима с принятием этого «закона о войне» победила именно «партия войны». На самом же деле если кто и укрепил свои позиции, так это украинские военные во главе с главковерхом, который параллельно является президентом и гарантом нации, а также олицетворением «партии мира». Не зря же такой известный сторонник «наказания президента», как Мустафа Найем уже заныл, что нарушена 85 статья Конституции, так как она значительно расширяет полномочия главы государства. Гарант нации-де получает право и военное или чрезвычайное положение вводить, и войска использовать по собственному усмотрению, и действия в Донбассе ни с кем не согласовывать, и отношения с ДНР и ЛНР самолично регулировать, допуская торговлю с ними под видом «перемещения товаров» (так в законе лукаво названа именно торговля, якобы запрещенная сегодня президентским указом о «блокаде ОРДЛО»). Почти полностью аннигилированы права и возможности как прочих силовиков из МВД, Нацгвардии и СБУ, так и патриотических добробатов, которых относят к «ястребам войны» и противникам главы государства. Все они теперь подчиняются главковерху. Или станут путчистами, если откажутся подчиняться, и их можно будет «мочить» силами ВСУ...С принятием закона о реинтеграции и отказе от «Минска-2» и «нормандской четверки» Москва лишается легальной основы для вмешательства во внутренние дела Украины путем переговоров о ее настоящем и дальнейшей судьбе. Она может, конечно, говорить о «защите прав соотечественников в Донбассе», но это лишь риторика, лишенная даже переговорных механизмов для влияния на ситуацию. Теперь Россия относительно самопровозглашенных ДНР с ЛНР может либо помогать им так, как она делает сейчас, посылая гуманитарные грузы и оказывая «услуги незаконного военторга». Либо же отказаться от них в обмен на некие другие геополитические «коврижки». Например, в Москве поговаривают, что президент Владимир Путин после переизбрания 18 марта сего года может попытаться «обменять Донбасс на Крым». То есть вернуть Украине ДНР с ЛНР и получить взамен признание Киевом российской принадлежности тоже, по мнению Украины, «оккупированного» Крыма.На мой непросвещенный взгляд, фигня это полная и конструирование ситуации, лишенное здравого смысла. А он, здравый смысл, гласит: отказ России от возможности давить на Украину с помощью ДНР и ЛНР – это однозначное усиление на своих юго-западных границах, в «подбрюшьи» крайне недружественного, даже русофобского государства, в которое Запад однозначно превратит Украину. Этот процесс и идет сейчас, но Москва достаточно легко его «купирует», имея такие «занозы» в теле Украины, как ДНР с ЛНР. Зачем же Москве от этого отказываться, если Запад все равно не признает Крым российским? Может быть, потом, когда согласится признать… Но это, как говорится, гадание на геополитической кофейной гуще и на перспективу, ибо Западу всегда будет невыгодно усиление России...Тут вообще сложный, запутанный и противоречивый клубок интересов. Закон о реинтеграции может окончательно расколоть этот «колзапад» на Европу и США. Именно по разности интересов, которая уже сейчас заметна относительно Украины.Она откровенно «устала» от Украины и несет убытки от международных санкций против России, которые она обязалась ввести, выполняя союзнические обязательства перед США и в рамках НАТО. Отказ же от участия в «нормандской четверке» по решению «Минска-2» флагманов Европы – Германии и Франции – логично и естественно освобождает их и весь Евросоюз для решения собственных общеевропейских и сугубо государственных проблем. Без привязки к Украине и необходимости идти в союзническом фарватере США. Как говорится, нету ножек, нету и шоколадки: раз, мол, Украина сама отбрасывает механизмы помощи себе, то пусть сама и выбирается, а помогают ей в этом те, кому делать больше нечего или у них есть свои виды на эту ситуацию и на эту страну. Как у стран Прибалтики, которым важно американское внимание и денюжки. Или страны Восточной Европы, которые могут «поживиться» украинскими территориями, если Украина как государство окончательно рухнет и развалится. Но тут важен вопрос: а готова ли Европа к развалу Украины, есть ли деньги на «освоение подарков»? В полной мере это, кстати, относится и к России...И, конечно же, это, которым объективно плевать и на Украину, и на украинцев, и на Европу, и на Россию. Для них важно, чтобы: а) в Европе всегда был гнойник, не дающий укрепляться российско-европейским отношениям – война в Донбассе, которую всегда можно «разморозить» и возобновить; б) существовал таран для давления на Россию в виде агрессивной русофобской и при этом хоть мало-мальски дееспособной Украины; в) Украина была как разменная карта или средство обмена-размена для торгов с Россией относительно других мировых проблем (Ближний Восток, КНДР, отношения с Китаем и т. д.).Вот поэтому коллективный Запад в лице Европы и США, с одной стороны, ждет, что из Украины получится. С другой – подкармливает режим, чтобы не получилось что-то уж совсем несусветное и антизападное. И именно Запад все еще может переиграть и с законом о реинтеграции, заставив Киев, например, вернуть в него упоминания о «Минске-2», признанном даже на уровне ООН, и о «нормандской четверке» как механизме переговоров. А будет ли все это с участием США иле без них, с дополнением «Минска-2» миротворцами или же обойдется без них – это дело второстепенное. Главное в том, на что согласен Запад – на войну или же на «заморозку» статус-кво, на данном этапе, похоже, выгодную для всех. Воевать или ждать, решать проблему сейчас или же перенести ее решение на неопределенный срок – вот и весь выбор. И Киев его только актуализировал по принципу «або пан, або пропав»......И, ясное дело, остаются еще, восставшая часть украинского Донбасса и запутавшаяся в современных геополитических «соснах», которых больше, чем три. Они, жители несогласного с Киевом Донбасса, – однозначно как заложники ситуации, так и пешки в игре сильных мира сего. Это на их территории у их домов и их же судьбами будут играть, то «замораживая» ситуацию, то заливая кровью и бомбами территорию. Это, в принципе, и есть первый признак несостоявшегося государства: когда судьбой Украины, судьбами украинцев распоряжается кто-то третий или четвертый, который готов решать свои или мировые проблемы до последнего украинца. Ведь судьба Украины хоть и решается сегодня в Донбассе, но, увы, им не ограничивается...