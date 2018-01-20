Рада закрылась до февраля

Рада закрылась до февраля

Верховная Рада закрыла седьмую сессию восьмого созыва парламента. Соответствующее объявление сделал спикер Рады Андрей Парубий.

"Мы завершаем седьмую сессию восьмого созыва Верховной Рады", - сказал он.

Он отметил, что за эту сессию парламент принял 62 закона и 16 постановлений.

После чего в зале прозвучал государственный гимн.

Согласно плану, на следующей неделе с 22 по 26 января народные депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 29 января по 2 февраля - с избирателями.

Восьмая сессия откроется 6 февраля, а 5 февраля соберется согласительный совет руководителей фракций, групп и комитетов парламента.