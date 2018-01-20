Рада закрылась до февраля

Верховная Рада закрыла седьмую сессию восьмого созыва парламента. Соответствующее объявление сделал спикер Рады Андрей Парубий.



"Мы завершаем седьмую сессию восьмого созыва Верховной Рады", - сказал он.



Он отметил, что за эту сессию парламент принял 62 закона и 16 постановлений.



После чего в зале прозвучал государственный гимн.



Согласно плану, на следующей неделе с 22 по 26 января народные депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 29 января по 2 февраля - с избирателями.



Восьмая сессия откроется 6 февраля, а 5 февраля соберется согласительный совет руководителей фракций, групп и комитетов парламента.

