В Украине в ближайшие сутки ожидается мокрый снег и дождь

В Украине в ближайшие сутки 20 января погоду будет определять поле пониженного давления и атмосферные фронты, а некоторых областях ожидается мокрый снег, местами гололед, сообщает Укргидрометцентр. В северных, ночью и в восточных регионах, а также Ровенской, Волынской, Одесской областях и в Карпатском регионе прогнозируется небольшой снег, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей – мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.



На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, (на западе страны-западный), 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В Киеве 20 января ожидается небольшой снег, температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 января самая высокая температура днем была 6,1° в 1952 году, самая низкая ночью -26,5° в 1907 и 2006 годах.



В Украине 21 января в южных, восточных регионах, а также Кировоградской, Днепропетровской областях ожидается мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.



Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла.



В западных областях временами небольшой снег, в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях без существенных осадков; температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. На дорогах Украины гололедица.



В Киеве 21 января без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.

