Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях

В ближайшие сутки погоду южных, восточных и Днепропетровской областей будут определять активные атмосферные фронты южного циклона, ожидаются сложные погодные условия, на остальной территории характер погоды существенно не изменится, сообщил Укргидрометцентр. "В южных, восточных, Днепропетровской областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, температура в течение суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла", - отмечается в сообщении.

На остальной территории без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой снег, в Полтавской и Кировоградской областях умеренный снег; температура ночью 4-9 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, на Закарпатье ночью и днем около 0°.



Ветер на Украине преимущественно северо-восточный, 7-12 м / с; на дорогах гололедица.



В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 января самая высокая температура днем была 9,5 тепла в 2007г., самая низкая ночью - 28,1 мороза в 1907г.



В понедельник, 22 января, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях сложные погодные условия: снег и мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, утром, днем на юге сильные осадки; порывы ветра 15-20 м/с, кое-где 25 м/с; температура ночью 3-8° мороза , на востоке до13°, днем 0-5° мороза.



На остальной территории преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье небольшой, снег; ветер северо-восточный, 7-12 м/с; температура ночью 5-10° мороза (на Сумщине и Черниговщине до 13°), днем 2-7° мороза.



В Киеве в понедельник без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, вдень 2-4° мороза.

