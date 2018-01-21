Российский банк послал боевиков за адвокатом
Правоохранители столичной полиции задержали вооруженных боевиков одного из российских банков, работающих на территории Украины.
Так по данным СМИ, группа вооруженных лиц публично напала и похитила киевского адвоката Романа Шкребеня в районе проспекта С. Бандеры.
По его словам, похитителями и заказчиком является руководство и сотрудники «Проминвестбанка».
Основным мотивом он указал судебные разбирательства вокруг долгов этой коммерческой структуры.
На данным момент проводится следствие.
Источник: Vlasti.net
20.01 16:08