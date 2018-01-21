Российский банк послал боевиков за адвокатом

Правоохранители столичной полиции задержали вооруженных боевиков одного из российских банков, работающих на территории Украины.



Так по данным СМИ, группа вооруженных лиц публично напала и похитила киевского адвоката Романа Шкребеня в районе проспекта С. Бандеры.



По его словам, похитителями и заказчиком является руководство и сотрудники «Проминвестбанка».



Основным мотивом он указал судебные разбирательства вокруг долгов этой коммерческой структуры.



На данным момент проводится следствие.



Источник: Vlasti.net



