Российский банк послал боевиков за адвокатом

Российский банк послал боевиков за адвокатом

Правоохранители столичной полиции задержали вооруженных боевиков одного из российских банков, работающих на территории Украины.

Так по данным СМИ, группа вооруженных лиц публично напала и похитила киевского адвоката Романа Шкребеня в районе проспекта С. Бандеры.

По его словам, похитителями и заказчиком является руководство и сотрудники «Проминвестбанка».

Основным мотивом он указал судебные разбирательства вокруг долгов этой коммерческой структуры.

На данным момент проводится следствие.

Источник: Vlasti.net