В Тбилиси ждут решения Киева по экстрадиции Саакашвили

Грузинская сторона ожидает, когда Украина примет окончательное решение по экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, заявила прокурор главной прокуратуры и член прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили. "Сторона обвинения имеет достаточно доказательств, которые, как мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции.

Мы находимся в режиме ожидания того, когда Украина проведет соответствующие правовые регуляции и примет окончательное решение. Прокуратура Грузии отправила все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения", — заявила Сонгулашвили в эфире грузинской телекомпании "Имеди".



Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из Украины по запросу Тбилиси.



аакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

