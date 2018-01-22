По рецензиям зрителей составили топ-100 лучших фильмов всех времен

Портал Indie Wire опубликовал топ-100 лучших фильмов всех времен, составленный с учетом мнений зрителей, высказанных ими в рецензиях на сайте Rotten Tomatoes ("Гнилые помидоры"). В отборе участвовали картины, набравшие не менее 40 рецензий. В получившимся списке соседствуют как шедевры немого кино и классики Голливуда, так и новинки, которые только-только вышли в прокат.



Первое место занял музыкальный фильм Виктора Флеминга "Волшебник страны Оз" 1939 года, получивший в свое время два "Оскара". На втором месте оказалась драма 1941 года "Гражданин Кейн" режиссера Орсона Уэллса, которая в течение нескольких десятилетий лидировала в рейтингах лучших фильмов всех времен и народов по версии профессионалов кинематографа. На третье место зрители поставили вышедший в 2017 году ужастик Джордана Пила "Прочь".



В первую десятку также вошли "Третий человек" (1949), "Безумный Макс: дорога ярости" (2015), "Кабинет доктора Калигари" (1920), "Все о Еве" (1950), "Головоломка" (2015), "Метрополис" (1927) и "Крестный отец" (1972).



"Инопланетянин" Стивена Спилберга открыл вторую десятку, фильм Чарли Чаплина "Современные времена" 1936 года занял 13-е место, следом за ним идет признанный шедевр с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман "Касабланка". Также в рейтинг вошли "Поющие под дождем", "Психо", "Чудо-женщина", "Приключения Паддингтона - 2", "Носферату, симфония ужаса", фильм The Beatles A Hard Day's Night, "Дюнкерк", "Звездные войны: Пробуждение силы", "Логан", "Прибытие", "Чужой", "Семь самураев".





