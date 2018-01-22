Взбесившийся бензин и его ценовые секреты

Цены на бензин растут немыслимыми темпами. До конца февраля А-95 может подорожать до 35 грн. за литр. Народ не знает, что делать. Ездить стало дорого, но те, кто привыкли к рулю, не представляют себя в маршрутке. Возникают разные идеи. Например, слаженно бойкотировать сетевые заправки. Есть также надежда, что АМКУ раскроет монопольный сговор и прижучит импортеров. Но вернет ли это нам А-95 хотя бы по 24 грн. за литр?



Начнем с главного вопроса, который всех интересует: рост цен на бензин субъективный или объективный? Если первое – то можно бороться, если второе – то все телодвижения бессмысленны. Оказывается, и то, и другое.



Как объясняют эксперты, основным фактором подорожания бензина является рост мировых цен на нефть, который совпал с очередным этапом девальвацией гривны. Гривна падает, нефть растет – вот и первая очевидная причина.



Рост цен на нефть в свою очередь обусловлен сменой наследника престола в Саудовской Аравии и тем, что новый наследник дал согласие на сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК, чего его предшественник не делал. По сговору с США и командой Барака Обамы, чтобы свалить экономику России, во многом зависящую от мировых цен на нефть.



Но экономика России не свалилась. А вот Саудовская Аравия растратила все свои запасы и запаниковала. В результате на сегодня нефть марки Brent уже продают по $68 за баррель. И это не предел. Впрочем, геополитическую подоплеку “нефтяной саги” мы неоднократно описывали на “Версиях” со ссылками на западных и арабских аналитиков.



Нас интересует цена на украинский бензин. Итак, мы выяснили, что дорогая нефть – одна из объективных причин его подорожания. Хотя бы потому, что Украина импортирует 85% нефтепродуктов. А нефтепродукты дорожают во всем мире, включая даже упомянутых “генеральных производителей” – Россию и Саудовскую Аравию.



По словам специалистов, отечественные трейдеры завели в страну новые партии нефтепродуктов еще до 22 декабря прошлого года, когда на мировом рынке прыгнула цена, а Россия повысила налоги. Таким образом, то, что сейчас продают около 30 грн. за литр, это партии, закупленные раньше, которые могли бы подавать на пару-тройку гривен дешевле

На что остается надеяться? Что упадет мировая цена на нефть? Или прекратится девальвация гривны и нефтетрейдеры не будут закладывать в цену дополнительные риски? Это возможно, но маловероятно. Посему спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Электромобили вон от налогов избавили до конца года: налетай – подешевело

В Саудовской Аравии бензин подорожал почти вдвое. Если раньше за литр топлива жители королевства платили примерно 66 тенге, то сейчас больше 120. В России цена с начала года выросла почти на 3%. И вот тут мы подошли к первой субъективной причине.Дело в том, что с 1 января 2018-го в России были на 10,7% подняты акцизы на бензин. Повышение коснулось дизтоплива и бензина пятого класса и выше. Сейчас они составляют 11 213 рублей за тонну. С 1 июля этого года произойдет еще одно подорожание – до 11 892 рублей за тонну. Поскольку мы импортируем “нефтянку” из России, Беларуси и Литвы, причем нетрудно догадаться, чью нефть перерабатывают Беларусь и Литва, вина агрессора за подорожавший у нас бензин налицо.Сюда добавляется наша собственная затея: запрет с 1 января этого года продавать в Украине бензин и дизель стандарта ниже Евро-5 (он регламентирует максимальное содержание серы на уровне 10 ppm, тогда как, к примеру, в топливе стандарта Евро-4 – 50 ppm). Это вышибает с рынка как минимум дешевый дизель.Ну, а дальше пошел сплошной субъективизм. По словам специалистов, отечественные трейдеры завели в страну новые партии нефтепродуктов еще до 22 декабря прошлого года, когда на мировом рынке прыгнула цена, а Россия повысила налоги. Таким образом, то, что сейчас продают около 30 грн. за литр, это партии, закупленные раньше, которые могли бы подавать на пару-тройку гривен дешевле.Однако оптовики перестраховываются, опасаясь дальнейшего роста цены на нефть и (параллельно) продолжающейся девальвации гривны. И потому начали переписывать ценники заранее. Теперь для них главное, чтобы потребитель адаптировался к новой цене, после того как был преодолен психологический барьер в 30 грн. за литр А-95, и не “уронил” им кардинально объемы продаж. Тем более что сейчас непогода и многие поставили своих “железных коней” в зимнее “стойло”.Можно ли додавить сети антимонопольными расследованиями и бойкотом? Как известно, Facebook наполнен призывами бойкотировать крупнейшие в своем регионе АЗС, чтобы заставить продавцов опустить цены. Уже создался некий "Бензиновый Майдан", который составил план будущих бойкотов. Так, в январе водителям предлагают игнорировать заправки WOG, в феврале – Shell, в марте – ОККО, в апреле – БРСМ, в мае "Нефтегаз". Судя по тому, что план долгоиграющий, на быструю и легкую победу “бензиновые майдауны” не рассчитывают.Даст ли такой долгоиграющий флешмоб реальный результат? Другими словами, смогут ли бойкотом сбить цены до прежних 24-25 грн. за литр? Специалисты сомневаются. “Если не разбавлять бензин и не мухлевать, то чистая прибыль трейдера в среднем 1,5 грн. на литре, – сказал нам представитель рынка. – Все закончится тем, что иностранные сети продадут или сдадут в аренду свои АЗС и покинут беспокойный и неприбыльный для них рынок. Говорят же, что Shell собирается уходить. Продавцов станет еще меньше, рынок поделят территориально и монополизируют”.Кстати, о монополизме. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что с 21 декабря прошлого года начал расследование возможных согласованных антиконкурентных действий двух крупнейших сетей АЗС – ОККО и WOG. Почему именно их? Не знаю, но могу догадываться. Интересно, что сети, близкие к “Укрнафте” и Кременчугскому НПЗ (читай – Коломойскому), пока вне подозрения. “АМИК” (бывший «ЛУКОЙЛ») и азербайджанский Socar тоже. Хотя их “трепали” в 2016 году. Даже впаяли какие-то санкции. Но не помню, чтобы это сильно отразилось на ценах. Что же касается скандального игрока БРСМ, с его пожарами на нефтебазах и ругней с хозяевами из “антинародного режима”, то, судя по всему, эта бизнес-структура сейчас в состоянии “разделки туши”, и АМКУ предусмотрительно туда не лезет.Итак, что в сухом остатке? Цены на бензин будут расти до тех пор, пока его будут покупать. Это аксиома, которую невозможно оспорить. Снизить их можно было бы за счет снижения налогов, так как структура розничной цены бензина А-95, к примеру, выглядит так: цена топлива на границе – 48%, налоги – 38%, затраты АЗС – 14%. Но снижать налоги мы не можем, это пошатнет бюджет.На что остается надеяться? Что упадет мировая цена на нефть? Или прекратится девальвация гривны и нефтетрейдеры не будут закладывать в цену дополнительные риски? Это возможно, но маловероятно. Посему спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Электромобили вон от налогов избавили до конца года: налетай – подешевело. Многие переводят авто на газ. Хотя и он, собака, тоже дорожает с конца лета. В конце концов, у нас есть дрова и кизяки. И большой научный потенциал. Если их совместить, можно что-нибудь придумать. Как на фото...