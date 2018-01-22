Актриса из "Гарри Поттера" пожаловалась, что ее никто не домогался

Британская актриса Зои Уонамейкер, сыгравшая мадам Трюк в фильме "Гарри Поттер и философский камень", в шутку пожаловалась на то, что ее никто никогда не домогался. Об этом она сообщила изданию The Daily Mirror.



Актриса рассказала газете о том, что сексуальные домогательства были чрезвычайно распространены в сфере шоу-бизнеса в 1970-е, в частности в крупных британских телекомпаниях. Однако ее они обошли стороной.



"У меня есть подруга, которая работала редактором сценариев, и к ней постоянно приставали. И меня просто раздражало то, что никто не пытался сделать подобное со мной", — заявила Уонамейкер.



Актриса назвала нынешний сексуальный скандал в Голливуде "охотой на ведьм". По словам Уонамейкер, эта проблема касается не только шоу-бизнеса.



"Я устала от этого. Это меня огорчает", — поделилась эмоциями с журналистами Уонамейкер.



По мнению актрисы, для того чтобы избавиться от проблемы сексуальных домогательств, необходимо с ранних лет учить детей уважительно относиться друг к другу.



В последнее время на Западе разгорелось большое количество скандалов на почве сексуального насилия. Обвинения в домогательствах были предъявлены известным политикам, деятелям шоу-бизнеса и киноиндустрии. В октябре 2017 года со всех постов был уволен американский кинопродюсер Харви Вайнштейн — его обвинили десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.



Кроме того, в социальных сетях получило широкое распространение движение #MeToo. Его участники рассказывают о том, что подвергались сексуальному насилию.

