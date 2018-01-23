Презентован первый смартфон с экранным сканером отпечатков

Официально представлен смартфон Vivo X20 Plus UD, который первым в истории получил встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Новинка не является флагманом и получила средние характеристики, пишет Gizmochina.



Ее ключевой особенностью является интегрированный в дисплей дактилоскопический сканер.



Что касается других характеристик, то гаджет оснащен процессором Snapdragon 660, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц.



Диагональ экрана смартфона составляет 6,43 дюйма при разрешении 2160×1080 точек.



Разрешение основной камеры, оснащенной двумя модулями, составляет 24 и 5 Мп. Фронтальная получила разрешение 12 Мп.



Объем оперативной памяти смартфона составляет 4 Гб, а встроенной - 128 Гб. Емкость аккумулятора достигает 3800 мАч.

