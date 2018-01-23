Нетаньяху поблагодарил Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом в понедельник поблагодарил главу американской администрации Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей еврейского государства. Встреча главы израильского правительства с американским вице-президентом проходит в настоящий момент в резиденции премьера в Иерусалиме.



"Я хочу поблагодарить Трампа за его историческое заявление (о признании Иерусалима), и я знаю, что вы поддержали это решение, - сказал глава израильского правительства, обращаясь к Пенсу. - Я хочу обсудить с вами пути дальнейшего укрепления прекрасного альянса между нами (Израилем и США), который никогда не был крепче, а также пути продвижения мира и безопасности в нашем регионе, что является нашей общей целью". "Впервые вместе мы можем оба сказать, что находимся в столице Израиля - Иерусалиме", - отметил Нетаньяху, чьи высказывания распространила в понедельник его канцелярия.



6 декабря Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе посольства США в этот город из Тель-Авива. Пенс ответил Нетаньяху, что для него "большая честь" приехать с визитом "в столицу Израиля - Иерусалим", и что он считает, что признание города столицей Израиля означает "начало новой эры" в процессе урегулирования. Высказывания вице-президента приводит агентство Reuters.



Пенс в воскресенье вечером прибыл в Израиль с трехдневным визитом в рамках ближневосточного турне, в рамках которого ранее он посетил Египет и Иорданию. Его визит изначально планировался на декабрь 2017 года, но был отложен из-за реакции в арабском мире на заявление Трампа о переносе посольства США в Иерусалим. Палестинские власти вслед за этим отказались от контактов с американскими представителями, потому в ходе нынешнего визита Пенс не будет проводить переговоры с палестинской стороной.

