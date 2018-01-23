Порошенко на праздники пересекал границу законно – ГПС

Президент Украины Петр Порошенко на праздники посещал Мальдивы с частной поездкой законным способом – нарушений при пресечении границы не было, говорится в ответе Государственной пограничной службы Украины на информационный запрос агентства "Интерфакс-Украина".



"Информируем вас, что все процедуры, связанные с пересечением государственной границы данным лицом, происходили в соответствии с законом Украины "О пограничном контроле", - говорится в ответе.



Ранее в пресс-службе главы государства агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что П.Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.



"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - отмечается в ответе.

