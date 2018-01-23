Порошенко рассказал об украинских оккупантах

Петр Порошенко оговорился во время речи в честь Дня Соборности, объявив о "сапогах украинских оккупантов" на территории страны.



Правда, президент сразу поправился, поменяв "оккупантов" с украинских на российских.



"И радостный праздник День Соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастопля, Донетчины и Луганщины", - сказал Петр Порошенко.









Ранее Порошенко оговорился, заявив о "подлости украинского режима".



Это произошло в декабре 2017 года в министерстве иностранных дел, когда он выступал по случаю дня дипломатической службы Украины. Президент тогда сказал:



"Дорогие друзья, никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы". Имелся в виду российский режим.









В сентябре прошлого года, выступая в парламенте, Порошенко, говоря о церковниках, отколовшихся от РПЦ, заявил: "Мы рассчитываем на признание нашей автофекалии". Правда, свою оговорку он тут же исправил.









31 декабря 2016 года во время выступления президент Петр Порошенко оговорился.



Он заявил, что "украинская оккупация – это временно". Он не заметил свою оговорку и не исправился, никто вокруг тоже его не поправил.



Более того, ролик с этой фразой выложили на официальной странице Порошенко в Facebook.









В 2015 году Порошенко выступал на годовщину создания Службы безопасности Украины.



Рассказывая об убийстве под Волновахой офицера СБУ Виктора Манзика Порошенко употребил слово "бандеры", но тут же исправился и использовал слово "бандиты".



"Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", – заявил Порошенко.









Позже пиарщики президента отыграли эту ситуацию. Порошенко появился в военной форме с нашивкой "циничный Бандера", попытавшись сделать из оговорки позитивный мем.

