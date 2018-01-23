Украина собирается разорвать еще 8 соглашений с Россией

Украина намерена денонсировать еще 8 соглашений, которые связывали ее Россией. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, по состоянию на конец 2017 года Украина разорвала уже 35 разных документов с РФ: межгосударственные, межправительственные.



Как сообщалось, Рада отклонила поправку к закону о "реинтеграции Донбасса" о разрыве дипотношений с Россией.



Также напомним, что министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил о том, что законодательству Украины не противоречит торговля с Россией.

