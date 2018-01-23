На "Золотую малину" в этом году номинированы Круз и Депп

Популярный ресурс Rotten Tomatoes в видеоролике назвал имена номинантов антипремии "Золотая малина", которую вручают в сфере кинематографа.



Среди тех, чьи заслуги оказались сомнительными - актеры Том Круз ("Мумия"), Джейми Дорнан ("На пятьдесят оттенков темнее"), Марк Уолберг ("Трансформеры: последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год - 2"), Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") и Зак Эфрон ("Спасатели Малибу").



А также актрисы Дакота Джонсон ("На пятьдесят оттенков темнее"), Кэтрин Хайгл ("Наваждение"), Эмма Уотсон ("Сфера"), Дженнифер Лоуренс ("Мама!"), а также актер Тайлер Перри ("Хэллоуин Мэдеи 2").



В номинации "Худшего фильма года" - "Эмодзи фильм", "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".



"Золотая малина" - антинаграда, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии "Оскар".





