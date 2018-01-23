В ОБСЕ рассказали подробности обстрела автобуса в Еленовке

В отчете СММ ОБСЕ сообщается, что погибшим в серой зоне возле КПП в Еленовке оказался мужчина 58 лет. Он умер от пулевых ранений в шею и левую щеку.



Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



21 января около 12:30 наблюдатели видели две жертвы среди гражданского населения вблизи блокпоста т.н. "ДНР" на юго-западной окраине Еленовки.



Наблюдатели видели отверстие в окне автобуса со стороны водителя, которое, по оценке СММ, появилось в результате попадания пули. Позже команда Миссии видела еще одно пулевое отверстие с той же стороны автобуса.



В развернутом в северном направлении автобусе находились 40–50 пассажиров.



Ранее патруль Миссии видел, как приблизительно в 50 м к югу от этого блокпоста автобус двигался в северном направлении.



По оценке ОБСЕ, автобус попал под обстрел из стрелкового оружия с западного направления.



В палатке неотложной медицинской помощи, установленной рядом с автобусной остановкой, наблюдатели увидели двух мужчин (оба в возрасте 58 лет): у одного была кровь на левой стороне лица, возле которой он держал повязку, а у другого были пулевые ранения на шее и левой щеке. Медики пытались реанимировать второго мужчину (сильное кровотечение и затрудненное дыхание).



В 13:36, выходя из палатки, наблюдатели слышали множественные перекрестные очереди и выстрелы из стрелкового оружия примерно в 1–2 км к западо-юго-западу, а затем не менее 6 взрывов на расстоянии около 2–4 км в том же направлении.



Прежде чем наблюдатели покинули указанный район, член т.н. "ДНР" сообщил им, что мужчина с пулевыми ранениями шеи и левой щеки скончался, а второго мужчину отвезли в больницу в Донецке.



22 января медперсонал Донецкой областной клинической травматологической больницы сообщил, что 21 января к ним доставили первого из вышеупомянутых мужчин с ранением шеи и щеки, а также что пуля осталась внутри, и челюсть мужчины сломана.

