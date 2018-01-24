Объявлены все номинанты на Оскар-2018

Американская киноакадемия назвала шорт-листы всех номинаций на премию Оскар за 2018 год. Церемония оглашения состоялась в Лос-Анджелесе. Финальное голосование за обладателей награды состоится с 20 по 27 февраля. Всего золотые статуэтки будут присуждены в 24 номинациях.



Номинация Лучший фильм года



"Зови меня своим именем"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Прочь"

"Леди Берд"

"Призрачная нить"

"Секретное досье"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"



Номинация Лучшая режиссура



"Дюнкерк"

"Прочь"

"Леди Берд"

"Призрачная нить"

"Форма воды"



Номинация Лучшая мужская роль



Тимоти Шаламе

Дэниел Дей Льюис

Дэниел Калуэ

Гэри Олдмен

Дэнзел Вашингтон



Номинация Лучшая мужская роль второго плана



Виллем Дефо

Вуди Харельсон

Ричард Дженкинс

Кристофер Пламер

Сэм Рокуэл



Номинация Лучшая женская роль



Салли Хокинс

Френсис Мандорманд

Марго Робби

Сирша Ронан

Мэрил Стрип



Лучшая женская роль второго плана



Мэри Джей Блайдж

Элисон Дженни

Лесли Манвил

Лори Меткаф

Октавия Спенсер



Номинация Лучший оригинальный сценарий



"Биг Сик"

"Прочь"

"Леди берд"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

"Красавица и чудовище"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Темные времена"

"Дюнкерк"



Номинация Лучший фильм на иностранном языке



"Нелюбовь"

"Фантастическая женщина"

"Оскорбление"

"О теле и душе"

"Квадрат"



Номинация Лучшая операторская работа



"Бегущий по лезвию 2049"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Ферма Мудбаунд"

"Форма воды"



Номинация Лучшая музыка



"Дюнкерк"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"



Номинация Лучший монтаж



"Малыш на драйве"

"Дюнкерк"

"Я, Тоня"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"



Номинация Лучшие визуальные эффекты



"Бегущий по лезвию 2049"

"Звездные войны: последние джедаи"

"Стражи галактики-2"

"Кинг-конг: остров черепа"

"Война за планету обезьян"



Номинация Лучший дизайн костюмов



"Красавица и чудовище"

"Темные времена"

"Призрачная нить"

"Форма воды"

"Виктория и Абдул"



Номинация Лучший звуковой монтаж



"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"



Номинация Лучший грим



"Темные времена"

"Виктория и Абдул"

"Чудо"



Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

