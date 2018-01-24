Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК

Президент Петр Порошенко во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.



Глава государства также подписал письмо об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончание срока и срока их полномочий.



"Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК", - отметил Президент.



Он отметил, что вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждается уже очень давно. По его словам, фракции очень активно обсуждали его, но процесс подбора кандидатов затянулся.



"Сегодня я рад, что наконец все фракции, внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления ", - сообщил Президент.

