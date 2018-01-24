ПАСЕ приняла резолюцию о Донбассе с требованием пересмотреть закон о "деоккупации"

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине. Особый акцент в документе делается на необходимости прекратить дискриминацию жителей Донецкой и Луганской областей в части их социальных (выплаты пенсий и пособий) и политических прав. Автором доклада выступил литовский депутат Эгидиус Варейкис (ЕНП). Он отметил, что гуманитарная ситуация в Украине вызывает тревогу.

По его словам, в результате войны на Донбассе и аннексии Крыма в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек. Кроме этого, свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона ищут убежище в других странах.



"Мы призываем украинские власти создать механизмы поддержки таким лицам", - заявил докладчик перед голосованием.



Резолюция была принята с поправкой (42 голоса против 16), в которой сказано, что необходимо пересмотреть т.н "закон о деоккупации" с тем, чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.



"В недавно принятом законе о деоккупации Донбасса содержатся положения, позволяющие отныне армии и спецслужбам беспрепятственно обыскивать дома и имущества жителей регионов. Принятие этого закона, от которого сознательного выброшены любые ссылки на утвержденные Совбезом ООН и упомянутые в четырех резолюциях ПАСЕ Минские соглашения. Правящая коалиция в украинском парламенте дает всему миру понять, что не хочет дипломатического регулирования этого конфликта", - заявил депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, выступая на ПАСЕ.







Ранее сообщалось, что всего ПАСЕ может потребовать от украинских властей выполнения 15 пунктов.



"Ассамблея призывает украинские власти:



1) привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права;

2) как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который позволит эффективно расследовать конкретные случаи нарушений международного гуманитарного права во время войны в Украине;

3) освободить всех российских заключенных и лиц, захваченных незаконными вооруженными группами Донецкой и Луганской областей и заключенных в тюрьму в Украине в контексте войны при соблюдении их прав и свобод и до тех пор, пока они не будут освобождены, позволить контролировать их состояние здоровья и условия содержания под стражей независимыми международными наблюдателями;

4) принять законодательство о гуманитарных действиях по разминированию;

5) пересмотреть Закон о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от войны территориям;

6) предоставить необходимые финансовые ресурсы местным администрациям, ответственным за помощь ВПЛ и другим жертвам войны;

7) принять правительственную программу помощи семьям пропавших без вести и захваченных лиц во время войны в Украине, а также семьям заключенных и заключенных в тюрьму российскими властями в аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации в контексте войны;

8) разрабатывать, принимать и финансировать Государственную программу психологической помощи военным и гражданским лицам, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством;

9) разработать национальный механизм компенсации жертвам мирного проживания, которые были ранены или чьи семьи были убиты во время войны;

10) обеспечить механизмы обеспечения избирательных прав ВПЛ на всех выборах, в том числе на местном уровне;

11) предоставлять гражданам Украины доступную информацию о процедурах легализации и международной защиты мигрантов и лиц, ищущих убежища в Европе;

12) обеспечить право на доступное жилье и решить жилищные вопросы как неотъемлемую часть устойчивых решений для ВПЛ, включая принятие правовой основы для внедрения и реализации различных видов жилищных программ;

13) упростить процедуру получения социальных и пенсионных выплат, отключив их от процесса регистрации ВПЛ, в частности путем внесения изменений в Резолюции Кабинета министров № 365, 505 и 637, а также любые другие соответствующие нормативные акты;

14) ввести административные процедуры для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, для упорядочения их гражданской документации;

15) разработать механизм обеспечения прав людей, покинувших Украину после начала войны в 2014 году, и, в частности, обеспечить, чтобы они не подвергались риску безгражданства".



