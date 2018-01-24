Премьер Польши собрался объявить вне закона все неонацистские группировки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за объявление вне закона неонацистских организаций в стране. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.



Таким образом он прокомментировал скандал, разгоревшийся в Польше после демонстрации телеканалом TVN итогов журналистского расследования, когда корреспонденты проникли со скрытой камерой на одно из мероприятий неонацистов и зафиксировали, как они отмечают день рождения Гитлера (20.04.1889 - 30.04.1945). На записи видно, как участники сходки прославляют Гитлера, широко используют свастику, переодеваются в мундиры вермахта.



"Толерантные к немецкому нацизму или коммунизму организации должны быть вне закона. Молодые люди, которые пользуются такими символами, должны быть наказаны, так как в польском государстве недопустимы нацистские, фашистские, коммунистические символы, - сказал Моравецкий. - Это не только незаконно, но и против наших ценностей".



"Я за то, чтобы не только как можно скорее признать такие организации незаконными, но и соответствующим образом их наказать", - констатировал глава правительства Польши.

