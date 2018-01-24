В 2017 году по всему миру погибло рекордное число миротворцев ООН за четверть века

В прошедшем 2017 году в мире погибло наибольшее количество миротворцев ООН за 24 года. Об этом сообщается в докладе главы организации Антониу Гутерриша.



За год 56 миротворцев ООН погибли насильственной смертью. Это наибольший показатель с 1994 года.



"Эти цифры выходят за все допустимые рамки, и они, по всей видимости, продолжат расти. Нужно что-то изменить, чтобы развернуть тенденцию вспять", - заявил глава ООН.



С 1948 года на службе погибли более 3,5 тыс. миротворцев, из них 943 - в результате насильственных действий. Но с 2013 года наметилась тенденция к росту числа жертв среди миротворцев.



"195 человек личного состава миротворческих миссий ООН были убиты в результате актов насилия - больше, чем за любой другой пятилетний период в истории", - подчеркнул Гутерриш.



Чтобы изменить тенденцию и сократить число жертв среди миротворцев, генсек ООН в ноябре 2017 года назначил бразильского генерала-лейтенанта Карлуша Альберто дос Сантуша Круза, которому было поручено проанализировать ситуацию и объяснить, почему в последние годы растут потери среди голубых касок.



По итогам поездок в Демократическую Республику Конго, Мали, Центральноафриканскую Республику, Южный Судан и другие страны, в которых развернуты силы ООН, комиссия во главе с бразильским генералом пришла к выводу, что наплыв экстремистов, вооруженных групп, оргпреступности и рост других угроз привел к тому, что "флаг всемирной организации больше не служит естественной защитой для миротворцев", и преступные элементы не стесняются совершать на них нападения. Комиссия представила ряд рекомендаций, в том числе посоветовала лучше готовить будущих голубых касок к опасностям, которые их ожидают, а также улучшить комплектование миссий.



Изучив выводы комиссии, секретариат ООН разработал план действий, который предполагает ряд конкретных шагов по изменению поведения и образа мышления миротворцев, наращиванию оборонного потенциала и боеготовности миссий ООН. Первый этап плана планируется выполнить до конца 2018 года. Он, в частности, предусматривает пересмотр методов подготовки миротворцев, а также порядка оказания медицинской помощи в самых горячих точках.

