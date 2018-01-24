Эксперты развенчали главные "зимние мифы"

Многие думают, что горячительные напитки способны согреть, а низкие температуры убивают вирусы, снижая риск заражения гриппом и простудой. Медики развенчали эти мифы, передает РИА "Новости". Спиртное - не лучший способ согреться, и зимой вирусы распространяются не менее интенсивно.



И главный терапевт Минздрава РФ, директор НИИ пульмонологии ФМБА России, академик РАН Александр Чучалин призывает: "Обязательно нужно правильно одеваться, нужно, чтобы нательное белье было из натуральных тканей. Потоотделение представляет угрозу при низких температурах, поскольку дополнительно охлаждает организм, поэтому нужно, чтобы белье абсорбировало. Во время низких температур длительность нахождения на открытом воздухе нужно сокращать, особенно людям, которые работают на улице. Длительность непрерывного нахождения не должна превышать 30-40 минут. Питание также имеет значение: человек должен употреблять пищу, которая обладает высокой энергией - белковая, углеводная", - говорит Чучалин.



Врач-иммунолог Кирилл Шляпников рекомендует в особенности утеплять руки, ноги, лицо, голову, уши и нос. А вот алкоголь не греет, а увеличивает теплоотдачу человека. Человек быстрее переохлаждается, хотя и не чувствует этого. "После пребывания на морозе следует начать согреваться с теплого питья. До того, как погрузить в теплую воду руки или ноги лучше согреться изнутри. Затем можно умыться теплой водой, вытереть кожу насухо, растереть участки тела, которые были подвергнуты воздействию холода. А если кожа побелела, появились признаки обморожения, необходимо обратиться к врачу за помощью", - комментирует эксперт.



В свою очередь, Чучалин напоминает о том, что охлаждение опасно и для органов дыхания. Вдыхание холодного воздуха грозит развитием бронхита, воспаления легких, создает идеальные условия для развития тяжелых вирусно-бактериальных заболеваний. В этом случае просто необходима помощь медиков. "Не верьте мифам о том, что низкие температуры убивают бактерии и распространение вирусов останавливается. Во время низких температур скученность населения возрастает, особенно в общественном транспорте, и передача инфекций от человека к человеку возрастает. К счастью, наше население в этом году как никогда хорошо привито. Санитарная служба сыграла большую роль и впервые в нашей истории привито более 40% населения. Но расслабляться не стоит: опасна также циркуляция инфекций, от которых прививка не защищает - парагрипп, аденовирус и другие".



Помимо инфекционных заболеваний на фоне морозов могут обостряться и проблемы с суставами, с кожей (рук, в частности). Наблюдаются обострения болезней, связанных с кровоснабжением (сердечная и сосудистая недостаточность, варикозное расширение вен). "Нужна особая осторожность, когда чувствительность конечностей нарушена. Так можно и не заметить, как отморозил себе палец", - подчеркивает Шляпников.