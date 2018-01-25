В ближайшие дни в Украине будет холодно и без осадков

В ближайшие сутки, 25 января, погоду в Украине будет определять гребень антициклона с центром над югом Украины: большая часть территории страны останется в холодной воздушной массе, лишь к западным областям переместится порция более теплого воздуха, в связи с чем температура там повысится днем до оттепели. Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг в большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях - небольшой снег. На дорогах местами гололедица.



Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20м/с. Температура ночью 11-16° мороза, днем 2-7° мороза, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, восточных областях и в Карпатах ночью 15-20° , днем 6-11° мороза; в западных областях ночью 5-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 3-5° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 6,5 градусов тепла в 1993 и 2002 годах, а самая низкая ночью – на отметке 25,6 градусов мороза в 1892 году.



В пятницу, 26 января, в Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный (на юге и востоке – восточный), 3-8 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, в восточных и местами в центральных областях 17-20° мороза, днем 2-7° мороза, на востоке до 10° мороза; в западных областях ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, мороза, днем 2-4° мороза.

