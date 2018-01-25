Саакашвили не считает Путина своим личным врагом

Михаил Саакашвили считает Владимира Путина проблемой для всего мира, а не своим личным врагом. Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента российской "Новой газеты", как он будет строить отношения с Путиным, если станет президентом Украины.



"Не нужны отношения. Я считаю, что он проблема для всех нас, но не считаю его своим врагом. Вообще не думаю, что у кого-то должны быть личные враги. Почему я для него враг? Потому что я символ непокорности", - сказал Саакашвили.



По его словам, победа на Донбассе возможна только в случае быстрого развития Украины. А войной данную проблему не решить, даже если в России полностью рухнет экономика или она прекратит поддержку сепаратистов.



Саакашвили также отметил, что у Петра Порошенко нет шансов на второй президентский срок. Зато к власти может прийти Юлия Тимошенко, так как она сконцентрирована на цели, хочет власти и всегда выбирает политику.



"Следующие несколько месяцев будут решающими. Если не появятся новые лица, Юля его просто разорвет. Она очень дисциплинирована и всегда мыслит стратегически. А Порошенко, скорее всего, выберет деньги", - сказал Саакашвили.

