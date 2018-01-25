Ожирение признали заразным

Врачи Университета Южной Калифорнии выяснили, что ожирение обладает признаками инфекционного заболевания. Так, у человека, который много общается с людьми, страдающим от лишнего веса, с большей вероятностью увеличится масса тела. Статья ученых опубликована в журнале JAMA Pediatrics, кратко о результатах научной работы сообщается в пресс-релизе на сайте Science Alert.



Для статистического анализа специалисты использовали данные, полученные в рамках проекта M-TEENS, посвященного изучению влияния питания и окружающей среды на здоровье подростков. Исследователи проанализировали влияние социального окружения на массу тела 1111 детей, которые жили вместе с родителями (всего 1300 взрослых), служащими на военных базах США.



Оказалось, что доля детей с ожирением изменялась от округа к округу. Так, в Эль-Пасо (штат Колорадо) был 21 процент подростков с избыточным весом, а в Верноне (штат Луизиана) — 38 процентов. В целом показатели индекса массы тела у четверти подростков и трех четвертей взрослых соответствовали ожирению. С учетом возраста, дохода и даже воинского звания было выявлено, что члены семей с большей вероятностью имели избыточный вес, если взрослые служили на базе с более высоким уровнем ожирения среди служащих.



Одним из возможных объяснений может быть доступ к ресторанам быстрого питания, находящимся поблизости от баз. Однако ученые уверены, что главным фактором является взаимоотношения между людьми, которые влияют на формирование пагубных привычек.

