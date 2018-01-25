Андрей Парубий: сто лет борьбы

Свидетельские показания спикера Андрея Парубия на заседании Оболонского районного суда (Киев) по делу о «государственной измене Виктора Януковича» достойны анналов. Не знаю каких, но, несомненно, достойны. К сожалению, интерес населения к этому «процессу века» спал. Сам случайно включил. И не прогадал! Оказывается, спикер помнит события столетней давности, когда он, еще кудрявый мальчишка со спущенными штанишками, бегал по Директории и помогал освободительной борьбе украинского народа.



Конечно, отсутствие переводчика с древнешумерского, на котором разговаривает спикер, затрудняло восприятие блестящего обличительного спича Парубия. Но нас, пытливых естествоиспытателей, это не остановило. Постепенно пощелкивающие горловые звуки Андрея стали восприниматься как годная к расшифровке речь. И все получили невероятное наслаждение. Буквально на грани оргазма.



Адвокат у Януковича – просто зверь. Как только Парубий закончил описывать свои героические будни во время европейского майдана, скромно поставив себя в один ряд с основателями украинской соборности, «наймит Федоровича» буквально изнасиловал неожидавшего подобных происков Андрея брутальными вопросами. Оказывается, Парубий лично руководил расстрелами активистов, принимал участие в сжигании военнослужащих и натворил еще много чего. Понятное дело, ни один настоящий патриот не поверит в эти сказки, транслируемые беглым диктатором через своего адвоката. Однако спикеру, к сожалению, не удалось сохранить лицо. Он начал открещиваться от очевидных фактов, фотографий и запутался в показаниях. То он лично руководил «Самообороной майдана», то заболел в самый ответственный момент, то резко вспомнил о событиях столетней давности.



Подлый адвокат попытался сбить спикера искусно инспирированными вопросами. Дескать, почему «освободительная борьба» привела к такому нищенскому уровню жизни «свободной нации»? Он стал тыкать в лобную кость Андрея, пожелтевшую от напряжения, всякие там статистические сводки, графики с глубокими провалами после 2015 года



Надо прекратить эти публичные допросы ведущих лидеров нации в зале суда. Получается какая-то ерунда. Они становятся легкой жертвой циничных адвокатов беглого диктатора, путаются в показаниях, не могут внятно ответить на простые вопросы. Народу не понятно, кто кого обвиняет в государственной измене. То ли Яценюк изменник, то ли Парубий, то ли Янукович

Эти яркие воспоминания позволили ему перейти к многовековой «освободительной борьбе украинского народа за независимость». Он, спикер, на протяжении веков с честью и достоинством нес знамя этой борьбы. И, по его словам, курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО является основой национальной государственности. Просто плакать хотелось от счастья, глядя на воодушевленную лобную кость Парубия с развитыми надбровными дугами. Эпический деятель планетарного масштаба!Однако подлый адвокат попытался сбить спикера искусно инспирированными вопросами. Дескать, почему «освободительная борьба» привела к такому нищенскому уровню жизни «свободной нации»? Он стал тыкать в лобную кость Андрея, пожелтевшую от напряжения, всякие там статистические сводки, графики с глубокими провалами после 2015 года, рассказывать о росте цен, девальвации гривны, инфляции и прочих никому не интересных вещах. Но Парубий не растерялся. Он прочистил горло. Хотя нет, я ошибся. Звуки, сначала принятые мною за сухой лающий кашель и хрип, на самом деле означали всю ту же уверенность во вступлении Украины в НАТО. Четкий ответ интеллектуала на коварные схоластические измышления классового врага. Браво, Андрей! Не зря наш спикер получил справку о прекрасных, многозначительных задержках в умственном развитии на стадии раннего полового созревания. Зато потом он с лихвой все наверстал.Конечно, все с нетерпением ожидали, когда глава законодательного органа власти расскажет о «Джавелинах», с помощью которых удастся отбросить полчища оккупантов за Уральский хребет. И Парубий практически приступил к освещению данной темы, начав с того, что «нация начала выбираться из глубокой экономической пропасти». Однако негодяй адвокат неуместно перебил экскурс спикера, задав вопрос: как связано с выходом из пропасти получение Андреем пошлых 190 тысяч гривен в качестве компенсации за жилье? Нет, ну не скотина ли? Только-только человек перешел к отражению агрессии Москвы, а ему в нос тычут деньгами.Тут, надо сказать, Андрей Парубий поддался на провокацию. Разволновался. Не каждый день приходится сражаться с подлым и коварным врагом. Он попытался объяснить, что долгое время живет в гостинице. Мог бы получить квартиру, но не получил, поскольку является активным участником освободительной борьбы. А семья у него хорошая. Они часто приезжают к нему в гостиницу, тогда как Янукович жил во «дворце». И ведь чувствовалась обида в словах Андрея! Как так? Он сто лет борется за независимость, принимал участие в написании первой Конституции в мире, лично диктовал Орлику статьи Основного закона нации, отчего тот сошел с ума. И нате: живет в обычном гостиничном номере, в который по вечерам звонят проститутки и предлагают развлечься. А у него семья, дети. Все хорошие. Но проститутки такие расценки низкие выставляют. К тому же компенсация на квартиру ему положена по действующему законодательству. Вынь да положь. Нам чужого не надо, однако как многолетний борец, патриот и лидер, он, Парубий просто вынужден получать деньги. В этот момент адвокат стал опять показывать спикеру какие-то фотографии, чем явно напугал борца. Андрей как-то скомканно попрощался с судом и очень быстро убежал из зала. Защита беглого диктатора издевательски кричала ему в спину: «Да куда вы убегаете, у нас еще много вопросов!». Но Парубий находился в хорошей физической форме и был уже далеко.Наверное, надо прекратить эти публичные допросы ведущих лидеров нации в зале суда. Получается какая-то ерунда. Они становятся легкой жертвой циничных адвокатов беглого диктатора, путаются в показаниях, не могут внятно ответить на простые вопросы. Народу не понятно, кто кого обвиняет в государственной измене. То ли Яценюк изменник, то ли Парубий, то ли Янукович. Очень странная ситуация. Хорошо еще, что Виталия Кличко не вызвали в качестве свидетеля.