Волкер обсудил с Турчиновым принятый Радой закон по Донбассу

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Турчиновым принятый Верховной Радой закон по обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.



"Встретился с секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым для обсуждения законопроекта о реинтеграции и необходимости защиты прав и благополучия граждан Украины, проживающих на Донбассе, плюс необходимости мирного разрешения конфликта", - написал К.Волкер в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.



Как сообщалось, К.Волкер прибыл в Киев во вторник. Он отменил поездку на Донбасс из-за погодных условий.



26 января в Дубае К.Волкер намерен встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.



Как сообщалось, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который, в частности, признаёт Российскую Федерацию государством-агрессором. Документ еще не подписан президентом. Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

