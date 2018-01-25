СМИ: Элтон Джон прекращает гастрольную деятельность

Музыкант Элтон Джон прекращает гастрольную деятельность, утверждают британские таблоиды. Как сообщает «Би-би-си», представители артиста отказались комментировать эту информацию до пресс-конференции, запланированной на среду, 24 января.



Официально известно лишь то, что Джон сделает объявление, касающееся его дальнейшей карьеры.



Как предполагается, 70-летний музыкант анонсирует прощальный мировой тур.



Джон — один из самых востребованных концертных исполнителей. В 2017 году он был вынужден отменить девять шоу в США из-за бактериальной инфекции, которой заразился во время гастролей по Южной Америке. В общей сложности в прошлом году музыкант отыграл 87 шоу.



В воскресенье, 28 января, Джон должен выступить с певицей Майли Сайрус на церемонии вручения премии «Грэмми».

