В ЕСПЧ подано почти 90 тысяч заявлений против Украины

По состоянию на июль 2017 года против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано 87 тысяч 786 заявлений. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на ответ Министерства юстиции Украины на соответствующий запрос.



"Согласно данным, размещенным на официальном сайте ЕСПЧ, количество заявлений, поданных против Украины, которые были поданы в ЕСПЧ с момента вступления в силу Конвенции для Украины (по состоянию на июль 2017 года), составило 87 тыс. 786. Количество заявлений, поданных против Украины в ЕСПЧ в 2017 году (по состоянию на 2017), – 2 тысячи 558", – говорится в документе.



Кроме того, по состоянию на октябрь 2017 года в ЕСПЧ находилось более 3 тысяч 700 заявлений, связанных с событиями на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО.



Отмечается, что эти заявления поданы против двух государств – Украины и России. Также там находится пять международных дел "Украина против России".

