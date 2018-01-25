Урсула Ле Гуинн скончалась в Портленде на 89-м году жизни

Американская писательница-фантаст, создатель вымышленного Земноморья, скончалась в своем доме в Портленде (США, штат Орегон) в возрасте 88 лет.



Сын писательницы Тео Даунс Ле Гуинн подтвердил The New York Times сообщения о смерти матери. Он не стал называть причину смерти, однако рассказал, что последние месяцы она плохо себя чувствовала.



Созданные Урсулой Ле Гуинн произведения переведены более чем на 40 языков, по всему миру распроданы миллионы экземпляров, напоминает газета. Наиболее известными являются романы "Левая рука тьмы", "Планета Роканнона", "Планета изгнания", а также цикл о Земноморье. Критики отмечали, что писательнице удалось поднять фантастику до уровня высокой литературы. Ее литературные заслуги отмечены множеством литературных премий.



Помимо фантастических романов творческое наследие Ле Гуинн составляет десяток поэтических сборников, около сотни рассказов, семь сборников эссе, 13 детских книг и пять томов переводов, в том числе произведений Лао-Цзы и стихов чилийского лауреата Нобелевской премии Габриэлы Мистраль. Кроме того, писательница создала своеобразный путеводитель для своих коллег.

