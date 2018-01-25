Суд Лондона продлил арест активов Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона (Великобритания) по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего распоряжения суда, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка.



"На прошлой неделе в английском суде прошли дополнительные слушания относительно процессуальных вопросов в деле ПриватБанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц. Приказ суда о всемирном аресте активов, вынесенный в декабре 2017 года, был продлен до следующего соответствующего приказа суда", - сообщили в банке.



Кроме того, добавили в пресс-службе, суд обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.



Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.



ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservices Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.



Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.



Ранее эти компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.



Согласно постановлениям суда, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятием под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.

